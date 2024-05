Leihgroßeltern in Gmünd: Oma und Opa auf Zeit

Foto: tv

Oma und Opa sind die, die immer Zeit haben. Da gibt’s immer leckeres Essen, was zum Naschen, sie spielen, hören zu und sind längst nicht so streng wie die Eltern. Nur was, wenn die Großeltern weit weg leben? In Schwäbisch Gmünd gibt es deshalb Oma und Opa zum Ausleihen. Ein Besuch.

Samstag, 18. Mai 2024

Thorsten Vaas

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



Schönschreiben. Wie lästig. Das J in Druckbuchstaben üben, zigmal in eine Reihe auf Linie. Furchtbar langweilig. Schon der Gedanke daran nervt Valentin. Für was soll man das können? Lieber würde er noch ein bisschen rechnen, Mathe ist sein Lieblingsfach, das Blatt mit Übungsaufgaben war in Nullkommanichts fertig. „Ich weiß einen Trick“, sagt der Siebenjährige. Erst alles anmalen, dann alle bekannte Zahlen aufschreiben, das Addieren ist dann bloß ein Kinderspiel. Aber Druckbuchstaben schreiben? Oh Mann. „Uli, wir müssen noch die Kugelbahn reparieren“, sagt der Erstklässler. Mit dem Kopf ist er schon draußen im Garten bei einem Leerrohr, das er am Geländer entlang und um einen Baum montiert hat. Der Wind hat den Schlauch auseinandergerissen, das muss schleunigst ausgebessert werden. „Ich weiß was“, sagt Uli. Auch sie kennt einen Trick. „Ich stelle die Stoppuhr, mal sehen, wie schnell Du es schaffst“, wenn die Hausaufgaben fertig sind, geht’s in den Garten. Valentin überlegt. Schönschreiben auf Zeit. Hat was. „Für alle zwei Minuten bekomme ich ein Tic Tac, ja?“ High five drauf, abklatschen. „Deal“, sagt Uli. Sie ist seine Oma. Leihweise.Uli, das ist Ulrike Müller aus Schwäbisch Gmünd. Mit ihrem Mann Dietmar gehört sie zu den Leihgroßeltern, einem Projekt der Abteilung Frühe Hilfen des Landratsamts und des Gmünder Seniorennetzwerks, das 2015 als ein Miteinander der Generationen ins Leben gerufen wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



241 Aufrufe

280 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen