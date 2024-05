Schechingen ebnet den Weg für einen Discounter

Grafik: Gemeinde Schechingen/​LKP Ingenieure Mutlangen

In einem Sondergebiet soll im Süden von Schechingen ein Netto-​Lebensmittelmarkt entstehen. Der Gemeinderat hat hierfür einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Der Discounter würde eine empfindliche Versorgungslücke in der Gemeinde schließen.

Samstag, 18. Mai 2024

Franz Graser

Stattdessen ist nun die Discounter-​Kette Netto an einem Lebensmittelmarkt in der Gemeinde interessiert. Das Unternehmen hat den Projektentwickler Weiß aus Westhausen mit der Umsetzung beauftragt. Geplant sei, dass der Projektentwickler das Gebäude erstellt und an die Supermarkt-​Kette verpachtet, erklärte der Schechinger Bürgermeister. Zuvor hatte die Gemeinde bei der Gesellschaft für Markt– und Absatzforschung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Beratungsfirma kam zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Errichtung eines Marktes für die Grundversorgung in der Gemeinde gegeben seien.







Der frühere Einkaufsmarkt „nah und gut“ hatte vor fast genau drei Jahren seine Tore geschlossen. Seitdem hatte die Kommune versucht, wieder einen Laden für die Nahversorgung mit Lebensmitteln im Ort zu etablieren. Der Versuch, einen kleinen „Tante-M“-Laden anzusiedeln, musste nach etwa eineinhalb Jahren und mehreren für die Gemeinde enttäuschenden Anläufen aufgegeben werden, wie Bürgermeister Jenninger im Gespräch mit der „Rems-​Zeitung“ erläuterte.

