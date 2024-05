TV Straßdorf: Bunter Jubiläums-​Festakt zum 150-​jährigen Bestehen

Fotos: Günter Hofer

Der TV Straßdorf kann heuer auf 150 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Mit einem Festakt ist der Verein am Freitagabend offiziell in das Jubiläumsjahr gestartet. Lob gab es für das breite Sportangebot des Vereins und seine „weltbeste“ Vorsitzende Ute Dlask.

Samstag, 18. Mai 2024

Franz Graser

„Mit Ute Dlask hat der TV Straßdorf die weltbeste Präsidentin.“ So lautete das Fazit von Landrat Joachim Bläse bei seinem Grußwort am Freitagabend zum 150 jährigen Jubiläum vom TV Straßdorf in der Gemeindehalle. Es war der Festakt zum Auftakt des Jubiläumsjahres mit Sektempfang und Geburtstagsparty. Landrat Bläse betonte, dass es für ihn keine Last, sondern eine Selbstverständlichkeit war, zum Gratulieren und Feiern nach Straßdorf zu kommen. Der TV Straßdorf sei ein Aushängeschild für die Stadt Schwäbisch Gmünd und den gesamten Ostalbkreis.





Der Landrat dankte der „weltbesten Präsidentin“, ihrem Vorgänger, dem Ehrenvorsitzenden Eddy Wagenblast und dem gesamten TV-​Team. Beim Blick in die Zukunft, so Joachim Bläse, brauche man sich keine Sorgen zu machen: „Der TV Straßdorf weiß, dass Sport als Gemeinschaft verbindet und der Turnverein immer ein Ort der Jugend bleibt“. Der Verein habe es schon frühzeitig verstanden, die Jugend in die Vereinsarbeit zu integrieren.





Der Unternehmergeist von damals, als 13 Männer am 17. Mai des Jahres 1874 den TV Straßdorf gründeten, habe sich laut Christian Baron, dem Ersten Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, bis heute im Verein fortgesetzt. Wie überall habe die Pandemie dem Verein zugesetzt. Danach wieder Schwung rein zu bringen, sei auch beim TV Straßdorf eine große Leistung gewesen.







Mehr zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten des TV Straßdorf erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung. Dort lesen Sie auch, warum die Jubiläumsgabe des Württembergischen Landessportbunds erst verspätet übergeben wird.



