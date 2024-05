Fliegerfest auf dem Hornberg: Vorfreude aufs Jubiläum im kommenden Jahr

Rechtzeitig zum traditionellen Hallenfest der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd auf dem Hornberg hat sich am Pfingstsonntag bestes Flieger– und Wanderwetter eingestellt. Neben Rundflügen und Geselligkeit lockte eine Ausstellung erdgebundener Oldtimer die Ausflügler an.

Sonntag, 19. Mai 2024

Franz Graser

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Am Pfingstsonntagmorgen startete das zweitägige Fliegerfest auf dem Hornberg. Bange Blicke der Veranstalter richteten sich zunächst immer wieder zu den dunklen Wolken und zum wild im Kreis tanzenden Windsack. Doch schließlich kehrte bestes Wander– und auch Fliegerwetter ein. Und die Besucher strömten. „Volles Haus“ bis in die Abendstunden in und vor der Flugzeughalle. Alle Hände voll zu tun hatten Hunderte Helferinnen und Helfer, um Tausende durstige und hungrige Gäste zu bewirten.





Viele Familienangehörige der rund 180 Vereinsmitglieder packten mit an. Das Hallenfest der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd zu Pfingsten ist längst eine feste Größe im Reigen der geselligen Treffpunkte der Wander– und Naturliebhaber im Frühling geworden. Denn viele idyllische Pfade führen hinauf auf das Segelfluggelände, das zwar mitten im Naturschutzgebiet „Hornberg/​Kaltes Feld“ liegt, jedoch als Mekka des Segelflugsports seit Generationen gewachsen ist und in dieser Landschaft nie als Fremdkörper wahrgenommen wurde. Schließlich hatten die Segelflugpioniere bei der Realisierung ihres Traums ihr Können auch von Vögeln abgeschaut, die in den Hangaufwinden rund um den Hornberg beständig kreisen, ohne einen Flügelschlag zu tätigen.





Das diesjährige Hallenfest der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd stand auch schon im Zeichen der Vorfreude auf das 100-​jähriges Jubiläum im nächsten Jahr. Nachdem durch den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg den Deutschen der Motorflug untersagt worden war, bildeten sich vielerorts sogenannte Flug– und Arbeitsgruppen, um in Eigenarbeit Segelflugzeuge zu konstruieren, so auch in Schwäbisch Gmünd um Flugpionier Josef Schedel.





Mehr zum Hallenfest der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.





