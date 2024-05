Marginalie: Sei wählerisch!

Symbol-​Foto: Pixabay/​No-​longer-​here

„Ich freu mich immer mächtig auf den Wahlsonntag“, sang schon Reinhard Mey und sprach damit wohl vielen Bundesbürgerinnen und –bürgern aus dem Herzen. Das gilt auch für den anstehenden Super-​Wahlsonntag — den man gefälligst nutzen sollte, wie die Autorin dieser Marginalie findet.

Sonntag, 19. Mai 2024

Sarah Fleischer

Wie auch immer „die Jugend“ dann wählen würde – auf ihr Recht aufmerksam gemacht werden sollten sie. Vielleicht könnte der Jugendgemeinderat…? Immerhin hat der in Gmünd einen eigenen Instagram Account. Da beschränkt man sich allerdings seit Beginn darauf, die nächsten Partys, Brunch-​Aktionen, Sport-​Events und Zeltfeste in den Storys anzukündigen. Von Kommunal– und Europawahlen, Demos gegen Rechts und dergleichen keine Spur. Party statt Politik – das ist natürlich auch eine Einstellung. Dann sollte man sich aber nicht wundern, wenn es mit der Party eines schönen Tages vorbei ist.





Schließlich kann es wirklich unterhaltsam sein, was Politikerinnen und Politiker in den Tagen vor und nach der Wahl so alles anstellen und von sich geben, um zuerst die Wählerschaft von sich zu überzeugen und dann das nicht-​wie-​geplante-​Ergebnis zu erklären.Knapp drei Wochen sind es noch bis zum Super-​Wahlsonntag, wenn die Menschen im Ostalbkreis wortwörtlich die Qual der Wahl haben. Europawahl, Kreistagswahl, und Kommunalwahlen sind auch noch. Vor lauter Wahlfreiheit kann einem da schon mal ganz wirr im Kopf werden. Da heißt es, Durchblick behalten: Also Olaf Scholz für den Ortschaftsrat Hussenhofen, Marita Funk fürs Europaparlament und Sahra Wagenknecht für den Kreistag – oder doch andersrum?Dazu noch die vielen Wahlplakate, die – wenn nicht bis zur Unkenntlichkeit zerstört – einen dazu aufrufen, diese oder jene Partei oder Person zu wählen. Wer Pech hat, wird beim Verlassen des Hauses jeden Morgen von einer politischen Persönlichkeit begrüßt, und abends bei der Heimkehr mit dem stets gleichen Grinsen willkommen geheißen – täglich grüßt das Murmeltier.In den Redaktionen der Lokalpresse wird schon seit Wochen gerödelt, wie man all diese Wahlergebnisse am besten und anschaulichsten präsentiert, und das ganze natürlich aktuell und nicht mit einer Woche Verzug – Zeit für amüsante Wahlbeobachtung der „großen Monstershow, der Fernseh-​Live-​Diskussion mit Vertretern von Regierung und Opposition“ bleibt da leider wenig.Und doch – ist es nicht auch ein Privileg, die Qual der Wahl zu haben? Mitentscheiden zu dürfen, wen man im Gemeinderat, im Kreistag, im Europaparlament haben möchte? In genügend anderen Ländern dieser Welt sind Wahlen regelmäßig durchzogen von Korruption, Manipulation und medialer Stimmungsmache. Für die „Wähler“ gilt: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!Dieses Jahr dürfen sogar 16-​Jährige erstmals auf Europa-​Ebene mitwählen – wenn sie das wollen. „Ich hab doch eh zu wenig Ahnung“ oder „Was geht mich Europa an?“ hört man bisweilen in Straßenumfragen von den potenziellen Erstwählern. Einen Aufschrei produzierte kürzlich die Trendstudie „Jugend in Deutschland“, der zufolge 22 Prozent der junge Menschen zwischen 14 und 29 Jahren die AfD wählen würden – sie wäre damit die beliebteste Partei. Krass, alle jungen plötzlich rechts? Auch hier gilt: Glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Denn mehr als ein Drittel der Befragten hatte gar keine Partei angegeben. Die beliebteste Partei ist also eigentlich „Weiß nicht“. Rechnet man das heraus, liegt die AfD bei den 14 bis 29-​Jährigen bei 14 Prozent – und damit auf dem gleichen Niveau wie bei der Sonntagsfrage in Baden-​Württemberg. Da würde übrigens die CDU mit 32 Prozent haushoch gewinnen, gefolgt von den Grünen. Überraschung geht anders.

