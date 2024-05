Mühlentag im Schwäbischen Wald: Die alte Technik fasziniert

Foto: fg

Der Deutsche Mühlentag lockt am Pfingstmontag wieder zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher zu den historischen Mühlen. Vor allem der Mühlenwanderweg im Schwäbischen Wald ist ein lohnendes Ausflugsziel. Der Wanderweg verbindet nicht weniger als 13 Mühlen in Alfdorf, Gschwend, Kaisersbach, Murrhardt, Rudersberg und Welzheim.

Sonntag, 19. Mai 2024

Franz Graser

46 Sekunden Lesedauer



Zehn Mühlen im Schwäbischen Wald sind am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In der Meuschenmühle bei Alfdorf, der Menzlesmühle und der Brandhöfer Öl– und Sägmühle bei Gschwend sowie der Michelauer Ölmühle bei Rudersberg finden Führungen statt. In der Voggenbergmühle bei Alfdorf, der einzigen Anlage am Mühlenwanderweg, die noch in Betrieb ist und regelmäßig Mehl produziert, erläutern der Inhaber Bernd Meyer und sein Vater Gerhard Meyer den Weg vom Korn zum Mehl. Auch der Mühlenladen ist geöffnet. Sowohl an der Voggenbergmühle als auch der Hagmühle zwischen Alfdorf und Welzheim wird der Tag gegen 10 Uhr mit einem ökumenischen Pfingstgottesdienst im Grünen eröffnet. An allen Mühlen entlang des Mühlenwanderwegs, die am Pfingstmontag geöffnet sind, werden die Gäste auch bewirtet.





Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.





Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



218 Aufrufe

186 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen