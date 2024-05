Naturkindergarten „Waki“ im Gmünder Buchhölzle eingeweiht

Foto: astavi

Der Kindergarten bietet zwei Gruppen mit zusammengenommen 40 Kindern Platz. Die Bildungseinrichtung im Gmünder Osten soll Jungen und Mädchen im Vorschulalter eine attraktive Spiel– und Lernumgebung ermöglichen. Der Erste Bürgermeister Christian Baron sprach von einer Bereicherung für die Oststadt.

Sonntag, 19. Mai 2024

Franz Graser

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer







Träger der Einrichtung ist der Vereins zur Förderung von Bildung und christlichen Werten. Der Vorsitzende des Vereins, Johannes Stoll, sprach bei der Einweihung über das Wasser als Element der Schöpfung aber auch von Abenteuern und Entdeckungen im Wald. Stoll lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit den Architekten und Ingenieuren des Büros Klaiber und Oettle.







Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron meinte bei der Einweihung, knapp fünf Monate nach dem ersten Spatenstich stünden auf dem Gelände fünf Naturhäuser: zwei für die Kindergartengruppen sowie zwei Geräteräume und ein Hygienehaus. Auch Bürgermeister Baron lobte die Arbeit der Architekten und sagte: „Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen.Die Architekten erstellten einen Waldkindergarten in nur vier Tagen.“ Dieser Kindergarten, ausgelegt für 40 Kinder, werde eine Bereicherung für die Oststadt sein.



Duplizität der Ereignisse: Beim ersten Spatenstich zum Bau des Waldkindergartens am 18. Dezember vergangenen Jahres war der Boden matschig, aufgequollen, die Erwachsene suchten trockene Wege zum Laufen. Die Kinder, gekleidet in passender Kleidung und Stiefeln, genossen die Natur und die Pfützen. Während der Einweihung am Freitag spendete der Himmel wiederum reichlich Wasser von oben und spendete Nieselregen. Die Erwachsenen versteckten sich unter Regenschirmen sowie unter Pavillons, die glücklichen Kinder rannten dagegen auf der Spielfläche umeinander, genossen den Wald und schaukelten zwischen zwei Bäumen. Ein Junge schüttelte die Äste ab, schuf damit eigenen Regen und sagte stolz: „Das ist das beste Wetter“.

