100 Jahre MV Mutlangen: Viertägiges Musikfest zum Jubiläum

Foto: Musikverein Mutlangen

Vier Tage lang kommt Mutlangen aus dem Feiern nicht hinaus: Vom 30. Mai bis zum 2. Juni feiert Mutlangen das 100-​jährige Bestehen seines Musikvereins mit einer Musiksause. Darüber hinaus begeht der Blasmusikverband Ostalbkreis sein 50-​jähriges Jubiläum. 57 Musikvereine mit rund 2500 Aktiven werden am 2. Juni beim Kreisverbandsmusikfest in Mutlangen am Start sein.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

Am 23. September 1924 trafen sich im Gasthaus „Krone“ in Mutlangen einige Männer, die gelegentlich zusammen musiziert und gesungen hatten, um einen Verein zu gründen. Die Aufnahmegebühr pro Mitglied betrug damals eine Mark, zudem wurde ein monatlicher Beitrag von 30 Pfennig erhoben. Bereits kurze Zeit später zählte der Verein 25 Mitglieder.





Dieses Ereignis, das sich heuer zum 100. Mal jährt, bietet den Anlass für ein viertägiges Musikfest auf dem Festgelände am Mutlanger Siemensring. Am Sonntag, 2. Juni, wird zudem das 50-​jährige Jubiläum des Blasmusikverbands Ostalbkreis mit dem Kreisverbandsmusikfest und einem großen Festzug durch Mutlangen gefeiert.





Sowohl kulinarisch als auch in Sachen Unterhaltung ist am Festwochenende für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Der Festauftakt am Fronleichnamsdonnerstag, 30. Mai, findet im Rahmen eines Familientages statt. Zum Frühschoppen spielt dabei der Musikverein Horn. Am Freitag, 31. Mai, und Samstag, 1. Juni, sind Rock und Party angesagt. Zum Höhepunkt beim Kreisverbandsmusikfest gibt es am Sonntag, 2. Juni, einen goßen Festumzug und einen Gemeinschaftschor aller beteiligten Musikvereine.







