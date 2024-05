Ein Rundgang durch Gmünd – abseits eingefahrener Normen

Fotos: Isaac Gojak

„Kreuz & Queer“ lautete der Titel eines Stadtrundgangs anlässlich des Tages gegen Homophobie, zu dem der Gmünder Historiker und Verleger Arnd Kolb eingeladen hatte. Der Rundweg bot einen Einblick in die queere Geschichte der Stadt abseits der heterosexuellen Normen. Kolb erzählte Geschichten, in denen es um die Bedeutung von Respekt und Toleranz ging.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

Der Rundgang begann am Gmünder Bahnhof. Bahnhöfe sind Orte voller Geschichten, die den Zeitgeist widerspiegeln. Queeres Leben hatte dort lange keinen Platz. Arnd Kolbs Interesse an der queeren Geschichte von Schwäbisch Gmünd entspringt einem Zusammenfluss von Zufällen und persönlichen Erfahrungen. Aufgewachsen mit Kindern von Migranten, wurde er Zeuge ihrer Geschichten und der Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen hatten.





Diese Erfahrungen prägten sein Verständnis für das Leben von Minderheiten. Durch diese Verbindung von persönlichem Erleben und professionellem Interesse erlangte die queere, also nicht an Normen angepasste Geschichte für ihn eine besondere Relevanz. Die Geschichtswerkstatt Schwäbisch Gmünd hat sich zum Ziel gesetzt, die lokale Geschichte aufzuarbeiten und zu dokumentieren, seit zwei Jahren auch in Kooperation mit der Gmünder Volkshochschule.







Nachdem der Rundgang am frühen Nachmittag beendet war, versammelten sich die Teilnehmer auf dem Oberen Marktplatz, um gemeinsam ein buntes Picknick zu genießen. Dieses Picknick, organisiert anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie, stand unter dem Motto „Leben in Respekt und Liebe“ und rundete den Tag ab. Der Stadtrundgang diente als Möglichkeit, vor der Hauptveranstaltung weitere Informationen zu erfahren und bereitete die Teilnehmer auf die anschließende Feierlichkeit vor.



