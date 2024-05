Feuerwehr Abtsgmünd: Blaulicht-​Trendsetter im Kochertal

Das Rettungszentrum Abtsgmünd ist zum Vorbild geworden für ähnliche Projekte sowie für das Miteinander der Hilfsorganisationen und auch mehrerer Feuerwehrabteilungen einer Gemeinde.

Neben der Feuerwehr im Hauptort gibt es weitere Abteilungen in Hohenstadt, Untergröningen und Pommertsweiler, die wir noch gesondert vorstellen wollen. Was alle Abteilungen trotz der Entfernungen auszeichnet, ist ein starker Abtsgmünder Gemeinschaftsgeist. Dazu beigetragen hat sicher der Neubau des Rettungszentrums im Kochertal, das als Logistikstation allen dient. Leider geriet die Einweihung des 2021 fertiggestellten Vorzeigeprojekts in den Schatten der Coronakrise. Dennoch haben seither viele Städte und Gemeinden das RZ, wie es kurz und bündig genannt wird, als Vorbild entdeckt.





Die Besonderheit ist, dass es sich nicht nur um ein hochmodernes Feuerwehrhaus handelt, sondern dass im RZ auch die DRK-​Rettungswache, der DRK-​Ortsverein sowie die Polizei ihren Platz gefunden haben. Es können viele Synergieeffekte genutzt werden.







Mehr über den Gemeinschaftsgeist der Abtsgmünder Feuerwehr sowie über spektakuläre Unwetter-​Ereignisse, mit denen die Wehr zu kämpfen hatte, lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Mit einer Gesamtstärke von rund 200 Mitgliedern einschließlich Jugendfeuerwehr und Altersabteilung zählen die Brand– und Katastrophenschützer der 7500-​Einwohner-​Gemeinde Abtsgmünd unter Führung von Heiko Bernthaler zu den größten Feuerwehren im Ostalbkreis. Die Herausforderungen sind vielfältig und weitläufig, denn das Zuständigkeitsgebiet umfasst einen weiten Umkreis: die Ortsteile sind bis zu zwölf Kilometer voneinander entfernt.

