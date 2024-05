Fußball: Waldstetten ärgert sich über die 0:1-Heimniederlage

In der Fußball-​Landesliga hat der TSGV Waldstetten gegen die SSG Ulm mit 0:1 verloren. Dabei ärgerten sich die Waldstetter über den Gegner, so manche Entscheidung der Unparteiischen, über das Ergebnis und nicht zuletzt auch über die eigene Leistung.

Montag, 20. Mai 2024

Thomas Ringhofer

Interimscoach Timo Brenner ist ein Fazit diesmal sichtlich schwergefallen. „Wir haben es heute einfach nicht so gut gespielt wie zuletzt. Unsere Außen sind heute nicht wie gewohnt in ihre offensiven Aktionen gekommen“, so Brenner.





Überragender Akteur beim TSGV war Schlussmann Max Helmli, was schon einiges über das Defensivverhalten des TSGV verrät. Spielerisch glänzten die Ulmer nicht, brachten den TSGV aber stets mit langen Bällen in Gefahr. So tauchte in der elften Minute Niklas Kraus frei vor Helmli auf, der im Eins gegen Eins jedoch Sieger blieb. Drei Minuten später war Helmli schließlich gegen Simon Müller zur Stelle (14. Minute).





Waldstetten spielte durchaus gefällig nach vorne, jedoch meist nur bis zum Sechzehner. Entweder kam der finale Pass nicht an oder wurde ein Schuss noch abgeblockt von den Ulmer Abwehrbeinen. So ging es weiter, wie schon eingangs in der Partie. Helmli war ein drittes Mal zur Stelle, diesmal gegen den durchgebrochenen Björn Haußer (22.). Die SSG griff jedoch gleich noch einmal an. Johannes Streiter wollte sich den Ball an Helmli vorbeilegen, kam dabei aber zu Fall. Die Ulmer forderten vehement Elfmeter, doch die Pfeife von Vanessa Eichhorn blieb stumm (23.).





Warum der TSGV am Ende verlor und worüber er sich ärgerte, das lesen Sie im ausführlichen Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

