Gelungenes Pfingstfest unterm Schwarzhorn

Foto: astavi

Mehr als 1000 Besucher genossen beim Musikverein „Harmonie“ Wißgoldingen Blasmusik, das Kaiserwetter, die idyllische Landschaft sowie das kulinarische Angebot. Das Fest unterm Schwarzhorn zwischen Wißgoldingen und Tannweiler war Ziel für Ausflügler aller Altersgruppen.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Das Pfingstfest unterm Schwarzhorn ist aus mehreren Gründen beliebt. Zum einen hat der Musikverein „Harmonie“ zum Pfingstfest schon fast ein Abonnement auf Kaiserwetter mit tiefblauem, maximal leicht bewölktem Himmel. Zum anderen eröffnet sich von dieser Stelle eine majestätische Aussicht über die Gemeinde Wißgoldingen mit ihrer Kirche und die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen bis weit ins Stauferland.





Überdies bietet sich die Umgebung für kleine oder größere Wanderungen bestens an. Vom Festplatz aus gibt es die Möglichkeit, sich auf eine kleine Rundwanderung um das Schwarzhorn mit der Reiterleskapelle zu begeben oder zum Naherholungsgebiet „Kaltes Feld“, das keine 30 Gehminuten entfernt ist, zu wandern. Beliebt sind auch die Musik verschiedener Kapellen aus nah und fern sowie die reichhaltigen Speisen und durstlöschenden Getränke. Zum Auftakt des Pfingstfestes spielte der Musikverein Ottenbach auf, dann präsentierte sich die Jugendkapelle und zum Schluss gaben sich die Musiker des Musikvereins „Harmonie“ die Ehre.





Der Montag startet mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Dr. Horst Walter auf dem Schwarzhorn zelebrierte. Auch Bürgermeister Michael Rembold ließ es sich nicht nehmen, an diesem Fest teilzunehmen und die ehrenamtliche Arbeit des Vereins mit seinem Vorsitzenden Michael Wiget zu loben. „Das Fest des Musikvereins Harmonie ist bei der Bevölkerung deswegen so beliebt, weil die Organisatoren – klein und groß – mit viel Herzblut, Hand in Hand arbeiten“, so Rembold.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

251 Wörter

34 Minuten Online



Beitrag teilen