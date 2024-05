Mannholzer Festtage: Rocknacht und Kuhfladen-​Roulette locken Besucher an

Foto: Johannes Zimmermann

Zu den Höhepunkten der Mannholzer Festtage bei Alfdorf zählte am Pfingstwochenende wieder einmal das Kuhfladen-​Roulette. Die ländliche Variante des Glücksspiels wurde zugunsten des Fördervereins der Lorcher Schäfersfeldschule ausgerichtet.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

Die Regeln beim Kuhfladen-​Roulette sind einfach: man nehme eine größere Fläche, etwa einen Sportplatz, und teile sie in eine bestimmte Anzahl an Feldern ein. Wer mitmachen will, muss ein Los kaufen und erwirbt dadurch ein solches Feld. Grundsätzlich gilt: Wenn eine der beteiligten Kühe auf eines dieser Felder ihr Geschäft macht, dann hat derjenige gewonnen, der mit seinem Los das Anrecht auf das betreffende Feld erworben hat.







Aber nicht nur die Kuhfladen-​Gaudi lockte die Gäste zu den Mannholzer Festtagen. Am Freitag war die bewährte Rocknacht mit der Partyband „Xtreme“ angesagt, und am Samstag brachte Mundartkabarett von „Hillus Herzdropfa“ die Besucherinnen und Besucher mit Menschlich-​Allzumenschlichem zum Lachen.



