Mühlen locken am Pfingstmontag zahlreiche Wanderer an

Viele Wanderer pilgerten auf dem Mühlenwanderweg von einer Mühle zur nächsten. Auch Leute , die sich gar nicht kannten, grüßten sich freundlich beim Begegnen auf den zum Teil schmalen, an einigen Stellen vom Regen noch recht sumpfigen Wegen.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

Attraktionen waren zum Beispiel die vom Wasser angetriebenen Schaufelräder. Mit alten Wehranlagen wurde dazu Wasser aus oft kleinen Bächen aufgestaut und auf diese Weise mit Druck in die Mühlkanäle umgeleitet . Manche Mühlräder stehen unten im Wasser und werden durch die Fließgeschwindigkeit angetrieben, bei anderen trifft das Wasser von oben aufs Rad nach dem Prinzip der Scwherkraft. Lederriemen als so genannte Transmission übertragen die Drehung des Mühlrads auf Schwungräder und Abtriebswellen.





In der Voggenbergmühle wird Mehl hergestellt, die Hummelgautsche zeigt, wie früher Holzstämme zu Brettern und Balken gesägt wurden. An den Bewirtungsstationen fanden sich meist lange Warteschlangen ein. Begehrt war auch das Bauernhofeis. Gern fotografiert wurden in der Nähe von Alfdorf-​Kapf die dort weidenden fünf Kamele.

