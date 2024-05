Pfingsten: Kirchen feiern Geburtstag auf dem Münsterplatz

Foto: Zimmermann

Bei einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel haben die Kirchen am Pfingstmontag auf dem Münsterplatz ihren Geburtstag gefeiert. Das Fest, das 50 Tage nach Ostern gefeiert wird, sei das Gründungsfest der Kirche, stand auf einem Liedblatt zu lesen, das an die Gottesdienstteilnehmer verteilt wurde.

Montag, 20. Mai 2024

Franz Graser

1 Minute 24 Sekunden Lesedauer



Der katholische Münsterpfarrer Robert Kloker und der evangelische Pfarrer Matthias Walch zelebrierten gemeinsam den Gottesdienst. Beide hatten zu dieser Gelegenheit rote Stolen angelegt. Die liturgische Farbe Rot steht für die Flammen des Heiligen Geistes, der sich gemäß der biblischen Überlieferung beim ersten Pfingstfest auf den Köpfen der ersten Christen niederließ. Pfarrer Matthias Walch hatte, wie er selbst sagte, zum ersten Mal eine solche Stola angelegt. Er rief die Christen auf dem Münsterplatz auf, „Feuer und Flamme“ zu sein und sich gegenseitig als Menschen anzunehmen.





Zu Beginn des Gottesdienstes erklang das Lied „Imagine“ von John Lennon, vorgetragen von Manuela Wittek und begleitet von Lars Wittek an der Gitarre und Heidrun Havran am Klavier. Pfarrer Matthias Walch nahm Bezug auf das Eingangslied und sagte, die Menschen hätten sich beim ersten Pfingstfest als eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern gefühlt, „a brotherhood of man“, wie es im Lied zur Sprache komme.







Münsterpfarrer Robert Kloker fasste sich bei der Schriftlesung kurz. Sie bestand nur aus einem Satz: „Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Angesichts der vielen Krisen und Kriege gäbe es viele Gründe, verzagt zu sein, sagte Kloker. Auch die Demokratie sei immer mehr gefährdet und über allem stehe die Bedrohung durch den Klimawandel: „Geistesgegenwart sieht anders aus.“





Sein evangelischer Kollege Walch deutete den Heiligen Geist als die innere Kraft, die dem Universum innewohne. Pfingsten sei das Zurückfinden zu sich selbst und zu dieser innersten Kraft. Es gebe nichts, womit Gott die Menschen nicht packen und begeistern könne, etwa mit Musik, mit der Kunst, der Natur oder sogar dem Liebesleben der Fruchtfliegen, sagte Walch – eine seine Nichten habe darüber eine spannende wissenschaftliche Abhandlung geschrieben, sagte der evangelische Geistliche.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



369 Aufrufe

337 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen