Einlaufbauwerk Haldenbach eingeweiht

Am Haldenbach in Schechingen wurde ein neues Einlaufbauwerk errichtet. Das soll künftig bei Starkregenereignissen vor Hochwasser schützen – der Vorfall von 2021 soll sich nicht wiederholen.

Dienstag, 21. Mai 2024

Sarah Fleischer

„Das Jahrhunderthochwasser von 2021 war der Auslöser, weshalb sich die Gemeindeverwaltung und die breite Bürgerschaft Gedanken machen musste, ein neues Einlaufbauwerk an dieser Stelle zu bauen“, berichtete Bürgermeister Stefan Jenninger.





Die Gemeinde Schechingen arbeitet intensiv an der Sanierung des icotek Freibads. Auch außerhalb des Freibads wurde in vergangenen acht Wochen kräftig gebaggert. Am Zaun zum Freibad auf der Höhe vom Kinderplanschbecken, wenige Meter Fußweg zum Marktplatz entfernt, entstand ein Einlaufbauwerk am Haldenbach. Das wurde nun eingeweiht.

