Gasthaus „Ochsen“ in Gschwend ist wieder geöffnet

Foto: W. Pfister

Der „ Ochsen“ am Marktplatz ist eines der letzten Zeugen der einstigen Gasthausvielfalt von Gschwend. Zum Bedauern der Einheimischen und vieler auswärtiger Gäste war das Lokal in zentraler Lage seit Jahren geschlossen. Familie Papadopoulos aus Leinfelden-​Echterdingen hat das Lokal unlängst übernommen und am 10. Mai neu eröffnet.

Dienstag, 21. Mai 2024

Franz Graser

43 Sekunden Lesedauer



Die Gäste dürfen sich auf ein vielseitiges Angebot mit griechischer Küche freuen. Die Eröffnung ging unspektakulär über die Bühne – ohne große Werbung, die Eingangstüre weit offen und ein Hinweisschild daneben, mehr gab es nicht. Der Start in Gschwend sollte in ruhigen Bahnen verlaufen und das hat laut Dimitrios Papadopoulos auch gut funktioniert. „ Am Sonntag, dem Muttertag, hatten wir schon volles Haus“, erzählt der Küchenchef, der in dieser Funktion schon viele Jahre im Geschäft ist. Auf der Suche nach einem passenden Lokal wurde er durch einen Freund auf das Gschwender Traditionsgasthaus aufmerksam. Von außen ist es immer noch der „Ochsen“, im Inneren werden die Gäste im Restaurant „Zeus“ freundlich begrüßt.

Das Lokal bietet rund sechzig Sitzplätze, bei schönem Wetter wird zusätzlich im Außenbereich bewirtet.

