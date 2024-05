Gmünder Ehrenbürger Albert Scherrenbacher gestorben

Foto: hs

Der nimmermüde Metzgermeister, Kommunalpolitiker, Fasnetspräsident, Städtebotschafter und Ehrenbürger Albert Scherrenbacher ist kurz vor seinem 85. Geburtstag verstorben.

Dienstag, 21. Mai 2024

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Bürgerschaftliches Engagement hat in Schwäbisch Gmünd gewiss viele Namen. Doch dieser Albert Scherrenbacher oder auch „der Scherri“, wie er oft genannt wurde, sticht besonders heraus, weil er im öffentlichen Leben der Stadt in so zahlreichen Rollen und Betätigungsfeldern auftaucht.





Mehr über den Mäzen, Metzger und rührigen Ehrenbürger lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Stauferstadt trägt Trauer. Denn sie muss Abschied nehmen von einem verdienstvollen Bürger, der wie kaum ein anderer sich für Schwäbisch Gmünd, für Gemeinsinn, auch für den Frohsinn und das soziale Miteinander eingesetzt hat. Scherrenbacher stand, ja steht in den Herzen unendlich vieler Weggefährten für ein gemeinnütziges Lebenswerk, wie es in der neueren Stadtgeschichte kein Vergleichbares gibt.

