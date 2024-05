Mühlentag: Ohne die Familie geht nichts in der Mühle

In der Voggenbergmühle gibt es kein Mühlrad mehr: ein Generator, der Strom aus Wasserkraft erzeugt, treibt das Mahlwerk an. Die Mühle, die noch Mehl produziert, befindet sich in der vierten Generation im Besitz der Familie Meyer. Inhaber Bernd Meyer hat schon von Kindheit an dort mitgearbeitet.

„Viele Besucher fragen: Wo ist das Mühlrad?“, erzählt Bernd Meyer, der Inhaber der Voggenbergmühle bei Alfdorf. Die frühere Wassermühle ist die einzige am Mühlenwanderweg im Welzheimer Wald, die noch in Betrieb ist. Doch das Mühlrad gibt es nicht mehr. Die Wasserkraft der Rot, die an der Mühle vorbeifließt, wird aber immer noch genutzt, um die Anlage anzutreiben. Ein Generator wandelt heute die Kraft des Baches in Elektrizität um. Den ganzen Energiebedarf des Betriebs kann der Bach zwar nicht decken, aber immerhin stammt ein großer Teil des genutzten Stroms aus nachhaltigen Quellen.





Der 39-​jährige Bernd Meyer hat die Voggenbergmühle im Jahr 2020 von seinem Vater Gerhard übernommen. Die Mühle befindet sich somit bereits in vierter Generation im Familienbesitz. Das Faszinierende am Müllerberuf ist für Bernd Meyer einerseits der Umgang mit dem Naturprodukt Getreide, das ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist, und andererseits der Umgang mit der Technik.







