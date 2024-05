Normannia Gmünd: U-​19-​Stürmer Paul Conradi greift bald in der Oberliga an – Thomas Rettstatt auch

Foto: Jani Pless

Dass der Sportliche Leiter, Stephan Fichter, größten Wert darauf legt, junge Fußball-​Talente der Region in die Oberliga-​Mannschaft des 1. FC Normannia Gmünd zu integrieren, ist bekannt. Nun hat er wieder zugeschlagen – und musste dabei nicht einmal das Vereinsgelände im Schwerzer verlassen. Stürmer Paul Conradi aus der eigenen U19 hat einen Kontrakt beim Oberligisten für die kommende Saison unterschrieben.

Dienstag, 21. Mai 2024

Alex Vogt

„Er hat den eingebauten Torriecher. Wir möchten ihm die Chance geben, dies auch bei uns im Aktivenbereich unter Beweis stellen zu können“, freut sich Fichter, mit Paul Conradi ein weiteres Talent der Region an die Normannia gebunden zu haben. „Er macht einen super Eindruck. Wir möchten ihm diese Chance unbedingt geben. Natürlich gehen wir, Stand jetzt, davon aus, dass er es schaffen kann“, fährt der Sportliche Leiter fort.Und auch abseits des Rasens gibt es Gutes zu berichten. Mit Thomas Rettstatt, derzeit noch beim TSGV Waldstetten aktiv, schließt sich ein neuer Teammanager der Normannia an. „Wir kennen Tom schon lange und wissen, dass er in Waldstetten über Jahre einen super Job macht. Wir sind sehr froh, ihn bald im Schwerzer begrüßen zu dürfen“, freut sich Fichter.

