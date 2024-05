Polizei warnt vor Schockanrufen

Zwei Frauen aus Aalen und Schorndorf waren Opfer von Schockanrufen geworden. Im ganzen Bereich des Polizeipräsidiums Aalen gingen in den vergangenen Tagen wieder mehrfach gleichgelagerte Anzeigen ein. Die Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Dienstag, 21. Mai 2024

Eine 62-​Jährige erhielt am Donnerstag gegen 14 Uhr den Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin, die ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen die Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß komme. Kurze Zeit später meldete sich dann telefonisch eine weitere Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab und die Kaution auf 50 000 Euro ansetzte. Da die 62-​Jährige nicht über so viel Geld verfügte, wurde eine weitere Summe genannt und vereinbart, dass das Geld in der Bahnhofstraße an den angeblichen „Mitarbeiter“ der Staatsanwaltschaft übergeben werden sollte.



Ein identischer Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Schorndorf.







Wie die Fälle ausgingen und wo es Infos zum richtigen Verhalten in solchen Fällen gibt, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



