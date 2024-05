Schüleraustausch mit Spanien am Scheffold-​Gymnasium Gmünd

Foto: Scheffold-​Gymnasium

Gespannt erwarteten die Schülerinnen des Scheffold-​Gymnasiums in Schwäbisch Gmünd ihre Austauschpartner aus Spanien. Neben Ausflügen in die Region und einem Besuch des Bodensees setzten sie bei dem Gegenbesuch ihr Erasmus+-Projekt zu „Umwelt und Nachhaltigkeit“ fort.

Dienstag, 21. Mai 2024

Benjamin Richter

Mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität erwarteten die Schülerinnen der Klassen zehn des Scheffold-​Gymnasiums gemeinsam mit ihren Spanischlehrern Julia Helming und Manuel van der Meijden ihre spanischen Austauschschüler.

Kürzlich war es so weit, die Schülerinnen und Schüler der Schule IES Llombai in Burriana bei Valencia besuchten ihre Austauschpartner in Schwäbisch Gmünd. „Der Besuch war lang ersehnt“, berichtet Theresa aus der 10a, „denn schließlich haben wir uns ein halbes Jahr nach unserem Besuch in Spanien riesig gefreut, alle wieder zu sehen.“

Für die Scheffoldianer und ihre Gäste begann damit nicht nur eine Woche voller neuer Erfahrungen, sondern sie setzten auch die Arbeit an ihrem von Erasmus+ kofinanzierten Projekt zu „Umwelt und Nachhaltigkeit“, das sie in Spanien begonnen hatten, nun in Gmünd und Umgebung fort.

„Wir hatten uns für das Projekt hier vor Ort den Schwerpunkt ‚Wald‘ gesetzt“, berichtet Spanischlehrerin Julia Helming. Und so ging es gleich am ersten Morgen nach der Ankunft mit allen gemeinsam in den Scheffold-​Wald. Während ein Teil der Gruppe sogenannte Samenbomben herstellte, lernte der andere Teil die Bienen des Scheffold-​Gymnasiums kennen.





Wie die Herstellung von Fair-​Trade-​Schokolade und die Besichtigung eines Wasserwerks in das Austauschprogramm eingebettet wurden, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

