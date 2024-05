Wissen: Warum belastete Tiernamen bleiben dürfen

Foto: Museum für Naturkunde, Berlin /​CC BY 2.0

Im Berliner Museum für Naturkunde steht das Skelett eines vergleichsweise kleinen Dinosauriers, dessen Skelettreste von einer deutschen Expedition in Afrika gefunden wurden. Benannt wurde der Dysalotosaurus lettowvorbecki nach Paul von Lettow-​Vorbeck. Ein belasteter Name.

Dienstag, 21. Mai 2024

Franz Graser

58 Sekunden Lesedauer



Paul von Lettow-​Vorbeck war ein deutscher General, der im Ersten Weltkrieg in Afrika kämpfte, dort an Gräueltaten beteiligt war und sich nach dem Krieg als Kolonialrevisionist einen Namen machte. Das heißt, er forderte die Rückgabe der nach dem Krieg verlorenen Kolonien an Deutschland. Die Fossilien des Dysalotosaurus wurden Anfang des 20. Jahrhunderts von einer deutschen Expedition im heutigen Tansania entdeckt. Mit dem Namenszusatz „lettowvorbecki“ wollten die damaligen Entdecker einen vermeintlichen Kriegshelden ehren.





Im Gegensatz zu Straßennamen neigt die wissenschaftliche Gemeinde jedoch nicht dazu, Tierarten mit belasteten Namen umzubenennen. Zoologie-​Professor Michael Ohl vom Naturkundemuseum Berlin erklärt nämlich, dass gültige wissenschaftliche Namen nicht gestrichen werden können, sobald sie publiziert wurden.







Das gilt auch für einen etwa fünf Millimeter langen Käfer namens Anophthalmus hitleri, der in den 1930er-​Jahren erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde. Das Tier wurde nach Adolf Hitler benannt. Auch dieses Tier wird seinen Namen voraussichtlich nicht so schnell verlieren, da die universelle Nomenklatur der Tierarten Vorrang hat. Es gibt derzeit kein anerkanntes Verfahren, einen international eingeführten und gültigen Namen zu ändern. Wie die wissenschaftliche Gemeinschaft in Zukunft mit solchen Namen umgeht, bleibt offen.







Mehr zu diesem und zu anderen interessanten Wissensthemen finden Sie in der Rems-​Zeitung.



214 Aufrufe

233 Wörter

1 Stunde Online



