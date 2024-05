BW Journal der AfD sorgt für Irritation

Die AfD Baden-​Württemberg verteilt eine Infobroschüre namens „BW Journal“, auch in Straßdorf landet sie in Briefkästen. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Produkt der Landesregierung. Dies sorgt für Verwirrung. Und wirft die Frage auf: Ist das rechtens?

Mittwoch, 22. Mai 2024

Sarah Fleischer

Was die Landtagspresseabteilung und die AfD selbst dazu sagen und welcher ähnliche Fall jüngst in Gmünd für Unmut sorgte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Als Frau G. aus Straßdorf das „BW Journal“ aus ihrem Briefkasten zog, war sie vor allem eines: verwirrt. „Mir kam das reichlich komisch vor“, erzählt sie im Gespräch mit der RZ. Auf dem Deckblatt des acht Seiten starken „BW Journals“ prangen die drei Löwen, also das kleine Landeswappen. Der komplette Titel ist in den Landesfarben schwarz und gelb gehalten. „Ich dachte, das wäre eine Wurfsendung von der Landesregierung. Aber die Schlagzeilen auf dem Deckblatt haben mich irritiert“, so Frau G.Erst, als Frau G. das Heft genauer in Augenschein nahm und auf das Kleingedruckte im Impressum stieß, wurde klar: Das BW Journal wird von der AfD Baden-​Württemberg verantwortet und herausgegeben. Sie fragte sich, ob es zulässig ist, dass eine politische Fraktion das Landeswappen und die Landesfarben in ihren Flyern und Broschüren verwendet. Auch in Freiburg und im Zolleralbkreis sorgte laut Berichten des SWR das BW Journal für Verwirrung und die gleiche Frage.

