Giora Feidmann Duo in Schwäbisch Gmünd

Foto: bb

Giora Feidmann und Vytis Sakuras begeisterten mit Klarinette und Klavier das Publikum im Stadtgarten. Im Gepäck hatten sie außerdem eine wichtige Botschaft.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Während des ganzen Konzertabends verband Feidmann seine Seelensprache – die Musik – mit kleinen Anekdoten aus seinem Leben und ging immer wieder in den musikalischen Dialog mit seinem singenden Publikum und dem virtuosen Vytis Sakuras.







Den vollständigen Artikel finden Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Maestro Giora Feidman, 88 Jahre jung an der Klarinette und Vytis Sakuras am Klavier musizierten zusammen als Giora Feidman Duo am Montagabend im Congress-​Centrum Stadtgarten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



196 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen