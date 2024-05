Judo: Löst Alina Böhm in Abu Dhabi das Olympia-​Ticket?

Noch immer ist offen, ob Alina Böhm oder Anna-​Maria Wagner bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris im Halbschwergewicht für Deutschland auf die Matte gehen wird. Bundestrainer Pusa muss sich bis Montag entscheiden – auch auf Grundlage der WM-​Kämpfe am Mittwoch.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Benjamin Richter

Eine Weltmeisterschaft als letztes Kapitel des Zweikampfs um das Olympia-​Ticket zwischen der beim Judozentrum Heubach ausgebildeten Alina Böhm und Anna-​Maria Wagner vom KJC Ravensburg – da ist Spannung vorprogrammiert. Anspannung inklusive.

„Alina steht unter enormem Druck“, berichtet ihr Heimtrainer Sven Albrecht vom Heubacher Verein, der zuletzt vor allem telefonisch mit der Athletin in Kontakt stand, „aber sie will alles erreichen und ihr Bestes geben.“

Die Vorbereitung seit dem letzten Grand-​Slam-​Turnier in Duschanbe in Tadschikistan, bei dem Böhm vor zwei Wochen Silber holte und Wagner Gold, sei gut verlaufen. „Sie ist fit“, bilanziert Albrecht.

Um Bundestrainer Claudiu Pusa von sich zu überzeugen, muss die aus Böbingen stammende und inzwischen am Bundesstützpunkt in Köln trainierende Alina Böhm einen Rückstand aufholen: In der Welt– und in der Qualifikationsrangliste für Olympia liegt Anna-​Maria Wagner derzeit vor ihr, in letzterer beträgt der Abstand aktuell 1167 Punkte.





Mit welchem Resultat Alina Böhm diesen Abstand überwinden könnte und warum ihr auch ein Weltmeistertitel keine Olympia-​Teilnahme garantiert, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. Mai. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch im iKiosk.

