Judo-​WM: Frühes Aus für Alina Böhm

Foto: Tamara Kulumbegashvili /​IJF

Die aus Böbingen stammende Top-​Judoka Alina Böhm hat ihre starken Leistungen der vergangenen Monate bei der Judo-​WM in Abu Dhabi am Mittwoch nicht bestätigen können. Nachdem sie den ersten Kampf gegen Eiraima Silvestre aus der Dominikanischen Republik noch per Haltetechnik für sich entschieden hatte, musste sie sich der Polin Beata Pacut-​Kloczko geschlagen geben.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Benjamin Richter

Dieser Kampf war zunächst von Strafen geprägt, zweimal erhielt Pacut-​Kloczko innerhalb von zwei Minuten Shido. 40 Sekunden vor Schluss fuhr die derzeitige 20. der Weltrangliste im Halbschwergewicht jedoch mit Waza-​ari die entscheidenden Punkte ein.

Alina Böhm, die noch eine Haltetechnik löste, gelang es nicht mehr, den Kampf zu drehen, so dass die 25-​Jährige, die in der Weltrangliste Platz fünf belegt, in der Gruppenphase aus dem Wettkampfgeschehen ausschied.

„Alina hatte einen guten Start, gab aber mit einer Unachtsamkeit eine Wertung ab“, schilderte Bundestrainer Claudiu Pusa anschließend gegenüber dem Deutschen Judo-​Bund seine Eindrücke vom Kampf. Und attestierte der beim Judozentrum Heubach ausgebildeten Athletin: „Es war bei ihr viel mehr drin.“

Besser lief es bei Böhms Konkurrentin um das Olympia-​Ticket in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm, Anna-​Maria Wagner. Die 28-​Jährige vom KJC Ravensburg setzte sich zunächst gegen Ange Ciella Niragira aus Burundi, Olympiasiegerin Shori Hamada aus Japan und die Koreanerin Jeongyun Lee durch.

Gegen die Britin Emma Reid verhalfen Wagner zwei Waza-​ari zum Sieg im Halbfinale. Auch im Finale gegen die Weltranglistenzweite Alice Bellandi aus Italien behielt die direkt dahinter rangierende Wagner die Oberhand und triumphierte in der Verlängerung per Laufwürge.

Mit ihrem zweiten WM-​Titel nach 2021 dürfte Wagner auch den Olympia-​Zweikampf mit Böhm für sich entschieden haben.





