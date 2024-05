Nierenleiden rechtzeitig erkennen

Foto: Pixabay/​PublicDomainPictures

Viele Menschen sind chronisch nierenkrank, ohne es zu wissen. Eine frühe Diagnose und die Behandlung mit neuen Medikamenten könnten etlichen Betroffenen eine Dialyse oder Transplantation ersparen. Doch bei der Früherkennung gibt es große Lücken.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Sarah Fleischer

53 Sekunden Lesedauer



Bis im August vor zwei Jahren wusste Christian Strehle nichts von seiner Nierenkrankheit. Und wahrscheinlich wäre das auch noch eine ganze Weile so geblieben, wenn nicht die Sache mit seinem linken Auge gewesen wäre. „Ich habe eines Morgens einen Fleck mitten im Gesichtsfeld bemerkt, an dem ich nichts mehr sehen konnte“, erinnert sich der Hörgeräteakustiker aus Fellbach. Beunruhigt ging Strehle zum Augenarzt, der ihn in die Augenklinik des Katharinenhospitals in Stuttgart schickte.

Routinemäßig wurde dort auch sein Blutdruck gemessen: Der obere Wert lag deutlich über 200 – bereits ab 140 spricht man von Bluthochdruck. Bei weiteren Untersuchungen wurde aber auch festgestellt, dass Strehles Nieren nicht richtig arbeiteten, was wiederum eine wesentliche Ursache des hohen Blutdrucks war.



„Das Tückische an einer chronischen

Nierenkrankheit ist, dass man oft lange nichts davon merkt“, sagt sagt Jörg Latus, Ärztlicher Leiter der Abtei– lung für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie am Robert-​Bosch– Krankenhaus (RBK) in Stuttgart.







Was droht, wenn Nierenleiden zu lange unbemerkt bleiben und welche Behandlunsgmöglichkeiten es gibt, lesen Sie am Mittwoch auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.











