OB Arnold als „Robbie Williams der CDU“

Foto: ZDF/​Markus Hertrich

Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold ist zu Gast bei Markus Lanz gewesen. Die Rems-​Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen zum Auftritt des Gmünder Stadtoberhaupts vor einem Millionen-​Publikum.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Jürgen Widmer

30 Sekunden Lesedauer



Gleich zu Beginn überraschte Lanz mit der Einschätzung, Richard Arnold gelte als „Robbie Williams der schwäbischen CDU“. Dies habe mit seiner unkonventionellen Art zu tun, Politik zu machen und mit seiner direkten Ansprache.





Welche Kernaussagen Arnold in der Sendung machte, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Themen waren die Attacken auf Vertreter der Kommunalpolitik, Beschimpfungen und Hetze, dazu leere kommunale Kassen und steigende Ansprüche an die Kommunenm sowie die Bürokratie.Außer Arnold waren Landrätin Dagmar Schulz (parteilos) aus Lüchow-​Dannenberg, der Bürgermeister von Heide, Oliver Schmidt-​Gutzat (SPD), und die Bürgermeisterin von Zossen, Wiebke Sahin-​Schwarzweller (FDP) zu Gast.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



365 Aufrufe

123 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen