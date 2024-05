Saisonendspurt im Amateurfußball: Wer muss noch zittern, wer darf schon feiern?

Zum Ende der Fußballsaison im Amateurbereich wird es wieder einmal kompliziert. Im Abstiegskampf der Landesliga bietet sich ein besonderes Rechenmodell, von dem auch das Schicksal der „Gmünder“ Bezirksliga-​Teams abhängt.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Oberliga Baden-​Württemberg: Die beiden Aufsteiger von der Ostalb, Normannia Gmünd (7./48 Punkte) und TSV Essingen (8./46), sind längst alle Sorgen los. Denn durch den Abstieg des VfR Aalen und der TSG Balingen aus der Regionalliga Südwest gibt es in der Oberliga Baden-​Württemberg maximal fünf, vielleicht aber sogar nur drei Absteiger. Die Zahl verringert sich zum einen, wenn der Vizemeister die Relegation zur Regionalliga gewinnt. Sollten sich zudem die Gerüchte um den freiwilligen Rückzug des ATSV Mutschelbach (9./41) bestätigen, würde ein weiterer Startplatz frei werden.





Im Endspurt einer Saison geht es nicht nur um Meisterschaften, sondern auch darum, Abstiege zu verhindern. Zwei Spieltage vor Schluss läuft das Rätseln und Rechnen deshalb auf vollen Touren. Selbst die Bezirks– und Kreisligisten aus dem Gmünder Raum schauen mit angespanntem Blick in die überregionalen Spielklassen. Wir geben einen Überblick über die aktuelle Regelung und erklären, weshalb die anstehende Bezirksreform für einige Abstiegskandidaten zum Rettungsanker werden könnte.

