Stauferklinikum: Aktion Saubere Hände verleiht Gold

Foto: klinik

An den Kliniken Ostalb wurde das Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mit dem Gold-​Zertifikat für die „Aktion saubere Hände“ ausgezeichnet. Die Kliniken nehmen an der nationalen Kampagne teil, die sich der Hygiene in Gesundheitseinrichtungen verschrieben hat.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Ziel der „Aktion saubere Hände“ ist es, die Patientensicherheit durch Hygiene zu verbessern.





Wie sich das umsetzen lässt und wann der „Tag der Handhygiene“ ist, erfahren Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Infektionen von Mensch zu Mensch werden zum Großteil durch die Hände übertragen. Einen besonders hohen Stellenwert nimmt deshalb die hygienische Händedesinfektion ein. „Bereits 30 Sekunden reichen aus, um Infektionsketten zu unterbrechen“, betont Renate Malessa. Sie ist Leiterin des Zentralen Hygienemanagements der Kliniken Ostalb. Insgesamt acht Mitarbeitende kümmern sich an allen drei Klinikstandorten um die Klinikhygiene.

304 Aufrufe

123 Wörter

1 Stunde Online



