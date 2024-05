TSGV Waldstetten verpflichtet Jonas Kurz von Normannia Gmünd

Nachdem es nun nahezu sicher ist, dass der TSGV Waldstetten auch in der kommenden Saison in der Fußball-​Landesliga antreten wird, kann der Verein nach und nach weitere Neuzugänge bekanntgeben. Einer davon kommt aus der Oberliga: Jonas Kurz wechselt vom Nachbarn Normannia Gmünd ins Stadion „Auf der Höhe“.

Zu Saisonbeginn war Jonas Kurz von der U19 der SG Sonnenhof Großaspach in den Schwerzer gewechselt und ist in der Mannschaft von Zlatko Blaskic immerhin 15 Mal zum Einsatz gekommen, allerdings fast ausschließlich über Einwechslungen.

„Es war eine mega coole Zeit bei der Normannia, das ist eine super Mannschaft, aber mit meiner Spielzeit war ich insgesamt einfach unzufrieden. Ich wollte schon immer einfach nur viel spielen“, so Kurz über die Beweggründe seiner Wechselabsichten.

Der Wunsch nach mehr Spielpraxis ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum er sich den Waldstettern und ihrem neuen Trainer Patrick Krätschmer anschließen möchte.

„Wir sind vor allem froh, dass wir mit Jonas einen sehr flexiblen Spieler bekommen konnten. Als klar war, dass wir eine Chance bei ihm im Sommer bekommen würden, haben wir sofort zugeschlagen“, freut sich der Sportliche Leiter Mario Rosenfelder.

Fußballerisch sei die eine Komponente, doch Rosenfelder freut sich auch auf die menschliche, die Kurz mitbringt. „Er passt einfach gut rein und wir freuen uns, dass er bald das TSGV-​Trikot tragen wird.“

Tatsächlich ist Kurz ein polyvalenter Spieler, kann auf der Sechs, in der Innen– oder Außenverteidigung spielen. „Über so viel Flexibilität kann man sich doch nur freuen“, sagt Rosenfelder über den 20-​jährigen Neuzugang.

Und auch der ist bereits Feuer und Flamme. „Ich brenne für den Fußball. Dazu habe ich unter Krätschmer bereits trainieren dürfen. Mit ihm und den anderen Verantwortlichen habe ich viel und lang gesprochen – und das hat mich einfach überzeugt“, so Kurz.

Der Wechsel hat aber auch noch ganz andere Vorzüge, die noch dazu kommen: Kurz arbeitet in einem Versicherungsbüro mitten in der Gemeinde. „Der TSGV ist einfach ein cooler Verein, und das ist doch super praktisch, so kurze Wege zu haben. Ich freue mich einfach, wieder mehr Fußball zu spielen und mich in dieser Liga beweisen zu dürfen“, fährt Kurz fort.





