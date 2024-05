Waldstetten stellt Katastrophenschutzplan vor

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

Die Gemeinde Waldstetten präsentierte bei einer Bürgerversammlung ihren Katastrophenschutzplan. Unterstützt wurden sie vom Resilienzzentrum Ostalbkreis, das über Notfallvorsorge, Notfallrucksack und das Verhalten in Notsituationen informierte.

Mittwoch, 22. Mai 2024

Sarah Fleischer

Wie bereite ich mich zuhause vor? Auf welche Infos muss ich achten? Wo finde ich im Notfall Hilfe? All diese Fargen wurden von der Gemeinde, der Feuerwehr und dem Resilienzzentrum eingehend beantwortet.





Krisen und Notfälle kommen manchmal plötzlich. Dann bleibt nicht viel Zeit, sich und das eigene Hab und Gut in Sicherheit zu bringen oder geeignete Schutzmaßnahmen einzuleiten. Erfahren haben das die Bürgerinnen und Bürger in Waldstetten unter anderem bei dem Hochwasserereignis 2016. Um auf zukünftige Ereignisse gut vorbereitet zu sein, hat die Gemeinde Waldstetten einen Katastrophenschutzplan entwickelt, der den Bürgerinnen und Bürgern kürzlich in einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde. Das Resilienzzentrum Ostalbkreis unterstützte die Veranstaltung mit Informationsständen und einem Vortrag.

