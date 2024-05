1. FC Heidenheim: Scienza kommt aus Ulm

Foto: FCH

Der 25-​jährige Léonardo Scienza wechselt zur Saison 2024/​25 vom in die 2. Bundesliga aufgestiegenen SSV Ulm 1846 zum Fußball-​Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler erhält beim FCH einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Alex Vogt

51 Sekunden Lesedauer



„Mit Léo konnten wir eine der großen Entdeckungen dieser Drittligasaison für unseren FCH gewinnen und sind fest davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, auch in der Bundesliga seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen“, freut sich Robert Strauß über die Verpflichtung von Léo Scienza. „Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner aktuellen Mannschaft und bringt nun eine neue Komponente in unser Offensivspiel ein“, so der FCH-​Bereichsleiter Sport.In dieser Saison kam der flexibel einsetzbare Offensivspieler auf 34 Einsätze in der 3. Liga. Er erzielte zwölf Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor. Von den Trainern, Kapitänen und Fans wurde er kürzlich zum „Spieler der Saison“ in der 3. Liga gewählt.„Als ich über das Interesse des FCH in Kenntnis gesetzt wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut. Als Spieler strebst du danach, dich sportlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. Mit dem FCH möchte ich mich auf einem neuen fußballerischen Level beweisen. In der Bundesliga spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes, auf das ich sehr gespannt bin“, so der 25-​Jährige.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



266 Aufrufe

206 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen