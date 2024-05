75 Jahre Grundgesetz: So feiert die Ostalb

Vor 75 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft – die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Veranstaltungen zum Jahrestag sucht man in den meisten Ostalb-​Kommunen vergeblich. In Schwäbisch Gmünd referiert Historiker Zolling zur wechselvollen Geschichte der Verfassung.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Benjamin Richter

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Mit manchen seiner Zeilen kann das Grundgesetz – für einen juristischen Text durchaus unüblich – in puncto Bekanntheit mit jedem Gedichte-​Klassiker und Gassenhauer mithalten. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ aus Artikel 20 gehört dazu, „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ aus Artikel zwei ebenso, und ganz sicher Artikel eins: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Das sind freilich nicht nur wohlklingende Worte, sondern auf ihnen begründen sich seit dem 23. Mai 1949 hierzulande die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie eine objektive Wertordnung und alle wesentlichen individuellen Freiheiten.

Umso mehr vermag es zu erstaunen, wie wenig Kenntnisnahme und Beachtung dem Jahrestag der Staatsgründung im Landkreis zuteilwerden. Unter den Ostalb-​Städten ist Schwäbisch Gmünd die einzige, die zum Jubiläumstag des Grundgesetzes eine Veranstaltung auf die Beine stellt.

Weder die Kreisstadt Aalen noch auch die Gmünder Nachbarn Heubach und Lorch haben dies offenbar für notwendig erachtet. Auch aus Ellwangen, wo seinerzeit der sogenannte Ellwanger Kreis mit einem Grundsatzpapier wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes beitrug und unter anderem für einen starken Rang des Bundesrats als Länderkammer eintrat, antwortet Stadtsprecher Olaf Thielke auf Anfrage lapidar: „Seitens der Stadt Ellwangen sind zu diesem Anlass keine Veranstaltungen geplant.“





Was sich das Landratsamt des Ostalbkreises zum Grundgesetz-​Jubiläum einfallen ließ und was Interessierte von dem Vortrag am Donnerstagabend im Gmünder Prediger erwarten dürfen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 23. Mai. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

