Aalener und Mutlanger OP maximal ausgelastet

Die Sanierung des Zentral-​OP im Ostalb-​Klinikum in Aalen wird mehr als 20 Millionen Euro kosten. Der alte OP ist sanierungsbedürftig und stößt an seine Kapazitätsgrenzen – das gilt auch für den OP in Mutlangen.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Sarah Fleischer

Dringend notwendig sei dabei die Sanierung des in die Jahre gekommenen Zentral-​OPs . Die OP-​Säle seien zu mehr als 80 Prozent und damit maximal ausgelastet. Ähnlich hohe Auslastungen seien auch im Zentral-​OP des Stauferklinikums in Mutlangen zu verzeichnen.







Wie die OP-​Kapazitäten während der Bauzeit aufrecht erhalten werden sollen, erfahren Sie in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Der Zentral-​OP am Ostalb-​Klinikum in Aalen einschließlich Aufwachbereich und Funktions– und Lagerräumen wird für rund 22,2 Millionen Euro saniert. Dies hat der Kreistag in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung ohne Aussprache auf Empfehlung des Verwaltungsrats der Kliniken beschlossen. Nachdem die Entscheidung für den Bau eines Zentralklinikums in Essingen gefallen sei, geht es nach Angaben der Verwaltung nun darum, im Rahmen des Übergangs– und Sanierungskonzeptes die Betriebsbereitschaft der Kliniken für die nächsten etwa zehn Jahre bis zur Fertigstellung des so genannten Regionalversorgers in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

