Buddhisten feiern Vesakh-​Fest

Foto: Pixabay/​Pexels

Das Vesakh-​Fest erinnert an die Geburt von Buddha, seine Erleuchtung unter dem heiligen Feigenbaum, seinen Tod und den Übergang ins Nirwana.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Sarah Fleischer

Ob im stillen Gebet oder knallbunt: Auf der ganzen Welt wird am Donnerstag (23. Mai) das Vesakh-​Fest gefeiert. In der ersten Vollmondnacht im Mai findet dieser höchste buddhistische Feiertag aller buddhistischen Richtungen statt. Ein noch recht junger Feiertag, den die Vereinten Nationen 1999 anerkannten – offiziell als „Internationalen Tag des Vesakh“; in Anerkennung an den Beitrag, den die Weltreligion zu einer „Spiritualität der Menschlichkeit“ leiste. In vielen asiatischen Ländern finden farbenfrohe Prozessionen zu Tempeln und Schreinen statt. Die Wurzeln der buddhistischen Traditionen sind unterschiedlich – so auch die Feste, die gefeiert werden. Allen gemein ist die bewusste Suche nach Gemeinsamkeiten. Gute Vorsätze gilt es in die Tat umzusetzen: Bedürftigen helfen oder den Umgang mit Tieren zu hinterfragen.





Worum es am Vesakh-​Fest geht und was die Menschen in buddhistische Schweige-​Klöster zieht, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



