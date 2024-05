Hochwasserschutz: Beckenschau an Kocher und Lein

Der Wasserverband Kocher-​Lein hat sich kürzlich zur Beckenschau getroffen. Alle elf Rückhaltebecken wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Besondere Aufmerksamkeit bekam der Reichenbachstausee – derzeit eine Großbaustelle.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Benjamin Richter

Der Wasserverband Kocher-​Lein hat von 1959 bis 1982 insgesamt elf Hochwasserrückhaltebecken gebaut, die alle landschaftlich wunderschön gelegen sind.

Zur Feststellung der Funktionsfähigkeit und des Zustandes der elf Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbandes, dem neben dem Ostalbkreis, dem Rems-​Murr-​Kreis und dem Kreis Schwäbisch Hall 18 Gemeinden angehören, fand Mitte Mai die nach der Verbandssatzung und dem Wasserverbandsgesetz turnusmäßig vorgeschriebene Verbandsschau statt.

Das 250 Quadratkilometer große Einzugsgebiet der Lein erstreckt sich von der Quelle der Lein in Kaisersbach, Rems-​Murr-​Kreis, bis zu deren Einmündung in den Kocher in Abtsgmünd.

Die elf Hochwasserrückhaltebecken entlang der 57 Kilometer langen Lein haben einen Gesamtstauraum von fast 13 Millionen Kubikmeter und eine Dauerstaufläche von rund 31 Hektar. Sie verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard, den es laufend zu erhalten gilt.





Nach welchen Kriterien die Teilnehmer der Beckenschau die Hochwasserrückhaltebecken unter die Lupe nahmen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch im iKiosk.

Aktuell werden alle Betriebsgebäude an den Becken mit einer neuen Fernwirktechnik ausgestattet.

