Mehr Geld für Bäckerei-​Azubis im Ostalbkreis

Foto: ngg

Wer in den 90 Bäckereien oder in deren Filialen im Ostalbkreis eine Ausbildung macht, bekommt jetzt eine wesentlich höhere Ausbildungsvergütung. Die Gewerkschaft Nahrung-​Genuss-​Gaststätten (NGG) ruft daher zu einem „ Azubi-​Konto-​Check“ auf.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Die NGG weist darauf hin, dass sich die Ausbildungvergütung für Bäckerei-​Azubis erhöht hat. Außerdem gibt es eine monatliche Inflationsausgleichsprämie und Ticket-​Geld für den ÖPNV.



All dies hatte die NGG in Tarifverhandlungen erstritten. „Jeder Azubi in einer Bäckerei profitiert jetzt davon: Egal, ob es um die Ausbildung in der Backstube oder am Verkaufstresen geht. Wichtig ist, dass der Tarifabschluss dazu für alle Betriebe gilt – ohne Ausnahme“, erklärt Gutmann. Für die „Azubi-​Tarife“ gelte nämlich eine Allgemeinverbindlichkeit.

Das sei auch dringend notwendig, betont Gutmann. Die Zahl der Bäckerei-​Azubis sei in den vergangenen zehn Jahren gravierend gesunken.





Wie die aktuellen Zahlen aussehen und was Azubis nach dem neuen Tarifabschluss bekommen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



141 Aufrufe

148 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen