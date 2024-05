So ebbes: Bei Anruf Kopfsalat

Foto: Wilhelmine Wulff /​pix​e​lio​.de

Neulich schob unser Kolumnist seinen gut gefüllten Einkaufswagen den beiden offenen Supermarkt-​Kassen entgegen. Wie er reagierte, als er dort zwei gleich lange Warteschlangen vorfand, lesen Sie hier im aktuellen „So ebbes“.

Donnerstag, 23. Mai 2024

Benjamin Richter

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



„Hier gibt es nur eine richtige Entscheidung“, flüstert das Gehirn und regelt die Umgebung auf Zeitlupe herunter – sicher biegt schon in wenigen Augenblicken der nächste Kunde um die Ecke. Bis dahin muss man sich entschieden haben.

Katzengleich taxiert man das Geschehen am Kassenband, lässt eine Pfote reglos über der noch zu bezahlenden Beute schweben, jederzeit bereit, die Krallen in den nächsten Warentrennstab zu bohren.

Allerdings: Das Kassieren scheint an beiden Schaltern gleich schnell voranzugehen, auch die Zahl der Artikel auf den Laufbändern ist nahezu identisch. So gibt man nach wenigen Sekunden der Kassiererin mit dem freundlicheren Lächeln den Vorzug.

Am Band angelangt, mutiert man von der Katze zum Kraken, denn mit acht Armen lädt es sich einfach dynamischer aus als mit zweien. Fertig!

Doch was ist das – das vollendete Werk gleicht mehr einem Stillleben als einem Wocheneinkauf. Ratlos sitzen sich weiter vorn die charmante Kassiererin und eine Packung Kopfsalat-​Herzen gegenüber. Der Preis ist nicht ausgewiesen, die Dame greift zum Hörer.

Auch am anderen Ende der Leitung ist guter Rat teuer. Während in den Tiefen des Marktes ein Kollege im Verzeichnis sucht, begleicht an der anderen Kasse schon der Kunde, der sich später angestellt hat als man selbst, seine Rechnung und zieht von dannen.

Eine seltene Entschuldigung der Kassiererin versüßt das Warten nur unwesentlich. „Grau ist alle Theorie“, meint man von fern BVB-​Legende Alfred Preißler zu hören, „entscheidend ist an der Kass’!“





