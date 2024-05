Wie die Heimatvertriebenen zu Gmünds Wohlstand beitrugen

Das Museum im Prediger ist um eine Abteilung und gleichzeitig um viele, für Gmünd wichtige Geschichten reicher. Mit „Schmuck & Glas“ erzählt das Haus vom Beitrag der Heimatvertriebenen zu Gmünds Wohlstand nach dem Zweiten Weltkrieg

Donnerstag, 23. Mai 2024

Jürgen Widmer

Nach den Benes-​Dekreten mussten sie ihre Häuser und Betriebe verlassen, machten sich auf den Weg gen Westen und kamen nach Gmünd, wohin sie durch die Silberwarenindustrie Kontakte hatten. Mit viel Fleiß und Können etablierten sie hier wieder ihre Industrie und – dies lässt sich in der Ausstellung hervorragend nachvollziehen – waren auch sofort gestalterisch auf der Höhe der Zeit.





Was die Ausstellung zeigt, und wie das leben in Gmünd nach dem Krieg aussah, lesen Sie am freitag in der rems-​Zeitung.



Es ist ein Ausstellungsraum, der auf den ersten Blick recht unspektakulär kunsthandwerkliches und gestalterisches Können am Beispiel von Glasschmuck und Glasgefäßen zeigt, angereichert durch ein Gemälde und eine Skulptur.Dies sind die sichtbaren Spuren, die jene Heimatvertriebenen aus dem nordböhmischen Gablonz in Gmünd hinterlassen haben, die 1946 in Schwäbisch Gmünd sich eine neue Heimat und eine neue Existenz schaffen mussten. Gablonzer Glas und Schmuck war vor dem Krieg europaweit eine Marke gewesen, erinnert Doris Raymann-​Nowak, die zusammen mit Monika Boosen die neue Ausstellung konzipiert hat. Gablonz – der Name hatte einen so guten Klang, dass die Waren nicht unter den Namen der produzierenden Betriebe, sondern unter dem, wie man heute sagen würde, „gemeinsamen Label“ vertrieben wurden.

