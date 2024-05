Einhorn-​Tunnel gesperrt

Der Einhorn-​Tunnel wird am Abend des 27. Mai gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd mit.

Freitag, 24. Mai 2024

Aufgrund dringender Reparaturarbeiten an der Technik wird der Gmünder Einhorn-​Tunnel am Montag, 27. Mai, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.







