„Fahrba(h)nsanierung“ der B29 bei Lorch

Ein Schild des Regierungspräsidiums Stuttgart an der B29 bei Lorch sorgt für einige Schmunzler – und Fragezeichen.

Freitag, 24. Mai 2024

Sarah Fleischer

Was das Regierungspräsidium dazu sagt, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Dass die B29 im Ostalbkreis saniert wird, ist kein Geheimnis. Staus, Sperrungen und nicht zuletzt Schilder sind untrügliche Anzeichen. Eins der Schilder steht bei Lorch-​Ost, in Fahrtrichtung Stuttgart. Es weist auf die „Fahrbansanierung“ der Bundesstraße hin. Handelt es sich hier um einen Rechtschreibfehler oder eine schwäbische Sparmaßnahme? Diese Frage stellte sich ein RZ-​Leser. Auch andere Leserinnen und Lesern bemerkten den fehlenden Buchstaben.

