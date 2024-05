Festival „icotek rockt“ in Eschach

Foto: icotek

Am 13. Juni wird es in Eschach rockig – das zweite Open Air Festival steht an. Neben den Headlinern „Jupiter Jones“ können Besucherinnen und Besucher auch regionale Talente erleben.

Freitag, 24. Mai 2024

Sarah Fleischer

Am Samstag, den 13. Juli findet zum zweiten Mal das Open Air Festival „icotek rockt“ in Eschach statt. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr die Echogewinner „Jupiter Jones“, die mit ihrem Song „Still“ vor einigen Jahren an der Spitze der deutschen Charts zu finden waren. Nachdem sich die Band in den vergangenen Jahren einige Male neu erfunden hat, ist sie jetzt wieder in der Hauptbesetzung um Sänger Nicholas Müller und Gitarrist Sascha Eigner auf Tour.







Welche regionalen Bands „Jupiter Jones“ unterstützen und wo es Karten zu kaufen gibt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



