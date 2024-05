Gmünd: Wie es um das Grundgesetz steht

Foto: bri

Ein „eingelöstes Versprechen“ nannte Peter Zolling bei der Feierstunde zum Jubiläum im Prediger in Schwäbisch Gmünd die nunmehr 75 Jahre alte deutsche Verfassung. Mehr denn je sei diese allerdings Gefahren ausgesetzt, so der Historiker und Journalist. Bei ihrer Verteidigung komme es auf jeden Einzelnen an.

Freitag, 24. Mai 2024

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Nicht „bleiern-​staatstragend“, sondern erhellend wolle er seinen Vortrag gestalten, kündigte der Historiker und Journalist Zolling eingangs an. Er sollte Wort halten.

Ohne Umschweife kam der Autor des kürzlich erschienenen Buches „Das Grundgesetz: Die Verfassung unserer Demokratie“ auf einige der Gefahren zu sprechen, die 75 Jahre nach dessen Gründung an den Grundfesten des Staates rütteln: Einen Umsturz soll eine Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß geplant haben – der in dieser Woche begonnene Prozess sei von seiner Tragweite mit den RAF-​Prozessen der 1970er Jahre vergleichbar.

Der Thüringer AfD-​Chef Björn Höcke arbeite durch die Verwendung von Begriffen aus der „Lingua Tertii Imperii“, der Sprache des Dritten Reiches, stetig daran, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Weltweit, ordnete Zolling ein, seien Demokratieverächter und Neo-​Despoten auf dem Vormarsch, ob in Polen, Ungarn, Russland, China oder auch in etablierten Demokratien wie den USA – Stichwort Trump.





Wie Zolling auf die Entstehung des Grundgesetzes zurückblickte und in welchem Punkt sich der Autor und Gmünds OB Richard Arnold uneins zeigten, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 25. Mai. Die vollständige Ausgabe ist auch im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



209 Aufrufe

226 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen