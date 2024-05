Hardt: Endspurt Umgestaltung vom Sonnenhügel

Die Luftbilder zeigen, wie sehr sich das Hardt in den vergangenen Jahren verändert hat: von alten Kasernenblöcken hin zum modernen Erscheinungsbild des neuen Wohn– und Geschäftsquartiers. Fotos: hs

Auf dem Hardt zeigt sich jetzt, sechs Jahre nach Abbruch der Kasernenblocks und erstmals ohne Baugerüste, das neue Erscheinungsbild des „Gmünder Sonnenhügels“.

Freitag, 24. Mai 2024

Sarah Fleischer

Eines der eindrucksvollsten Gmünder Konversions-​Projekte strebt seiner Fertigstellung entgegen. Der Begriff steht für Umwandlung ehemaliger Militärliegenschaften in zivile Nutzungen. Das Stadtentwicklungs-​Programm „Neues Wohnen auf dem Sonnenhügel“ verwandelt derzeit das Kernstück der ehemaligen Hardtkaserne in ein völlig neues Stadtquartier mit Wohn– und Geschäftshäusern. Nun sind dort die letzten Baugerüste gefallen, so dass sich das moderne Erscheinungsbild zeigt. Das Umwandlungsprogramm ist damit noch nicht zu Ende. Denn alsbald soll es in Richtung Südwesten beziehungsweise Oberbettringen unter Einbeziehung des weiteren alten Kasernenareals mit den früheren Fahrzeug– und Panzerhallen und dem jetzt dort noch vorhandenen Bauhofs fortgeführt werden. Unter dem klangvollen Titel „Unbreak my Hardt“ in Anlehnung an den Erfolgssong „Un-​Break my Heart“ von Toni Braxton soll das Konversions-​Projekt auch Teil der Internationalen Bau Ausstellung (IBA) 2027 in der Region Stuttgart.

