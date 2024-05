So ebbes: Aufschreiben hilft nicht immer

„Schreib’s auf!“, lautete ein Tipp, den der Autor dieser Kolumne seit frühester Jugend mit auf den Weg bekommen hat. Er versucht, das auch immer zu beherzigen. Was aber, wenn sich im Terminkalender ein Eintrag findet, den er nicht mehr lesen kann?

Der Eintrag im Terminkalender macht den Autor stutzig. Die zwei handschriftlichen Zeilen sind gegen Ende kaum zu lesen. Verflixt. Da steht irgendwas mit „Schreinerei“ und in der zweiten Zeile „beim B“ und der Rest ist nicht mehr leserlich. Da ist jetzt guter Rat teuer. Der Autor kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, wann er diese Zeilen eingetragen hat. Vielleicht sollte er ein bisschen mehr daran denken, seine Handschrift zu pflegen. Schlimmer ist aber, dass das jetzt ein Termin sein könnte. Der Eintrag steht bei 13 Uhr. Also eine Verabredung um 13 Uhr? Aber mit wem? Und vor allem wo? Bei irgendeiner Schreinerei? Aber da steht deutlich „beim B“ und noch was. Aber das ist leider unleserlich.







Da bleibt nur eines: Sich in Geduld üben, bis nach 13 Uhr warten und dann wird sich der Betreffende wohl hoffentlich melden – zwar wohl mit zornesrotem Gesicht und wütender Stimme, aber dann weiß der Autor wenigstens, woran er ist. Allein, das Telefon bleibt stumm. Was nicht zur Beruhigung beiträgt. Fast eine Stunde später kommt der Kollege aus der Technik vorbei. Er fragt, ob der Autor diese eine Sache angesprochen hat. Und plötzlich ist alles klar. Es ging nicht um einen Termin in einer Schreinerei, sondern um einen Mann, der als Schreiner arbeitet und „beim Bommes“ in einem Fernsehquiz aufgetreten ist. Kein Termin, nur eine flüchtig hingekritzelte Notiz. Vielleicht hätte sich der Autor einfach einen Knoten ins Taschentuch machen sollen. Dann wäre er möglicherweise nicht so lang auf dem Schlauch gestanden.

