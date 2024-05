So unterschiedlich entwickeln sich Baby-​Gehirne

Forscher der Universität Tübingen haben die Hirnentwicklung vor und nach der Geburt untersucht und dabei herausgefunden, dass sich die Hirnfunktion in der frühen Phase des Lebens bei Jungen und Mädchen unterschiedlich entwickelt.

Viele Funktionen in unserem Gehirn sind Wissenschaftlern bis heute ein Rätsel. Wie und warum sich psychische Krankheiten zum Beispiel bei manchen Menschen entwickeln, ist bislang weitgehend ungeklärt. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns sei dabei ein „Schlüsselfaktor“ für die Erklärung von mentaler Gesundheit, sagt Alireza Gharabaghi, Professor für Neurochirurgie und Ärztlicher Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie am Universitätsklinikum Tübingen. Zusammen mit seinem Team entwickelt er individuelle Behandlungskonzepte für Menschen mit neurologischen Einschränkungen. Vor allem für diejenigen, bei denen klassische Therapieansätze und Medikamente nicht zur gewünschten Therapiezufriedenheit und Verbesserung der Lebensqualität geführt haben wie bei Parkinson, neurologische Bewegungsstörungen, Tremor, Epilepsie sowie nach einem Schlaganfall, Hirnblutungen oder bei chronischen Schmerzen.

In ihrer Studie, erschienen im Journal „Nature Mental Health“, haben sie die Art und Weise, wie das Gehirn Signale und Infor-​mationen von außen aufnimmt und verarbeitet, untersucht — und stießen dabei auf etwas Erstaunliches.





Was die Froschenden herausfanden und was das für die Hirnforschung bedeutet, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



