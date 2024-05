TSGV Waldstetten: Der nächste Versuch

Foto: Zimmermann

In der Fußball-​Landesliga-​Staffel II empfängt der Tabellenneunte TSGV Waldstetten am Sonntag, Anpfiff ist um 15 Uhr, den auf Rang sieben liegenden SC Geislingen. Bei diesem Gegner ist mit Benjamin Bilger ein Waldstetter Trainer.

Freitag, 24. Mai 2024

Alex Vogt

56 Sekunden Lesedauer



Traditionell in Waldstetten werden im Vorfeld der letzten Heimpartie diejenigen Akteure verabschiedet, die sich neuen Herausforderungen stellen möchten. Nicht verabschiedet werden muss Timo Brenner selbst, der dem TSGV erhalten bleiben wird, für den es aber das letzte Heimspiel seiner insgesamt knapp dreimonatigen Trainertätigkeit sein wird. „Nein, da ist keine Wehmut dabei“, sagt Brenner selbst lachend. „Ich bin froh, wenn es vorbei ist.“ Und ernsthaft fügt er an: „Das ist eine wirklich tolle Mannschaft, mit der es mir richtig viel Spaß gemacht hat. Wenn am Ende dann alles klappen sollte mit dem Klassenerhalt, dann blicke ich da auch persönlich auf eine wunderbare Zeit zurück.“





Warum der TSGV Waldstetten stark ersatzgeschwächt antreten muss und welche Spieler am Sonntag ausfallen werden, lesen Sie im TSGV-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 24. Mai.



Für den SC Geislingen geht es in diesem vorletzten Saisonspiel einzig noch um die Platzierung, ansonsten geht weder viel nach oben, noch nach unten. Nachdem sich die Waldstetter in der vergangenen Woche bereits mit einem Sieg auch faktisch den Klassenerhalt sichern wollten, was missglückte, nimmt die Mannschaft von Interimscoach Timo Brenner nun einen neuen Anlauf. Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



155 Aufrufe

227 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen