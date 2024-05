TSGV Waldstetten: Luis Debler kehrt zurück

Der TSGV Waldstetten aus der zweiten Fußball-​Landesliga-​Staffel vermeldet einen weiteren Sommer-​Neuzugang: Luis Debler von der U19 des 1. FC Normannia Gmünd schließt sich dem TSGV an.

Freitag, 24. Mai 2024

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



Die beiden Sportlichen Leiter des TSGV Waldstetten, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann (rechts auf dem Bild), können einen weiteren Transfer kommunizieren: Luis Debler wird ab der kommenden Saison das TSGV-​Trikot tragen. Debler kommt von der U19 der Normannia, wohnt aber schon immer in Waldstetten – ist ein echter Waldstetter Jung also. „Ich habe mit dem Fußball in Waldstetten begonnen, bin quasi auf dem Sportplatz groß geworden. Obwohl ich in den vergangenen Jahren immer mal woanders gespielt habe, war ich immer wieder vor Ort“, sagt Debler, der sich freut, nun im Aktivenbereich zurückzukehren zum TSGV.

„An Luis waren wir eigentlich schon im vergangenen Sommer dran, als er noch beim VfR Aalen kickte. Er wollte aber lieber noch ein Jahr in der Jugend spielen“, berichtet Rosenfelder. „Er bringt trotz seiner erst 18 Jahre schon eine Menge mit, vor allem physisch. Dazu ist er recht lautstark, beeindruckend für sein Alter“, so Rosenfelder weiter. Bei den Normannen wurde Debler zuletzt häufig in der Innenverteidigung eingesetzt, doch kann er auch auf der Sechs agieren.



